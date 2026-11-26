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संवाद न्यूज एजेंसी। मोहाली। आईटी सिटी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान महिंद्रा पिकअप से 375 पेटियां अवैध देसी शराब बरामद की हैं। इनमें 18,750 पव्वे थे। शराब की प्रत्येक पेटी में 50 पव्वे रखे थे। बरामद शराब पर ‘फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली’ लिखा था। पुलिस को आशंका है कि खेप चंडीगढ़ में बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी।पुलिस के अनुसार, 24 नवंबर को तलाशी के दौरान हरियाणा नंबर की पिकअप से शराब बरामद हुई। चालक श्याम कुमार निवासी गांव पंडित खेड़ा, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी गांव प्रीतमपुरा, थाना नाथूपुर, जिला सोनीपत (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया है। शराब शौकीन संतरा मसालेदार देसी ब्रांड की थी। आरोपी के खिलाफ आईटी सिटी थाने में एक्साइज एक्ट की धारा 61-1-14 के तहत केस दर्ज किया गया है। एसएसपी वरुण शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमनदीप कंबोज की अगुवाई में कार्रवाई हुई। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लिया गया है। पुलिस खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।