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धरने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर धरनाकारियों से बातचीत की, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने मांग की कि हादसे वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर सफेद स्विफ्ट कार और उसके चालक की पहचान की जाए तथा उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए।धरने के दौरान किसान नेता बूटा सिंह ने बताया कि मृतका की जेठानी परविंदर कौर के बयान पर थाना हठूर पुलिस ने अज्ञात स्विफ्ट कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन दो महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस आरोपी चालक का कोई सुराग नहीं लगा पाई। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हादसे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समय रहते खंगाली जाती तो कार और उसके चालक की पहचान की जा सकती थी।किसान नेता ने आरोप लगाया कि दो महीने तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए थाने के बाहर धरना लगाने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लेने से पुलिस की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। परिवार को यह जानने का अधिकार है कि आखिर उसकी महिला सदस्य की जान लेने वाला चालक कौन था और उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी।धरनाकारियों की मांग पर थाना हठूर के इंचार्ज गुरसेवक सिंह ने बताया कि पुलिस ने कई कैमरे चेक किए। कार तो दिखाई देती है लेकिन कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में साफ नहीं आ रहा था जिस कारण आरोपी नहीं पकड़ा गया। उन्होंने धरनाकारियों को भरोसा दिया कि पुलिस जल्द ही सीसीटीवी फुटेज की जांच कर कार को ट्रेस करने का प्रयास करेगी और आरोपी चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस आश्वासन के बाद धरनाकारियों ने कार्रवाई की उम्मीद जताई।पुलिस को दिए बयान में गांव चक्खर निवासी परविंदर कौर ने बताया कि 29 सितंबर 2026 की शाम करीब 7:25 बजे वह अपनी देवरानियों और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ गांव की फिरनी पर सैर करने निकली थीं। जब वे छप्पड़ से बस स्टैंड होते हुए मल्ला रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर अपनी साइड से जा रही थीं और वीरा सिंह के घर के सामने पहुंचीं, तभी पीछे लख्खा साइड से तेज रफ्तार सफेद स्विफ्ट कार आई। कार चालक ने लापरवाही से गलत साइड पर कार लाकर उनकी देवरानी किरनजीत कौर और उसकी बेटी जशनप्रीत कौर को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किरनजीत कौर के सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि उसकी बेटी जशनप्रीत के माथे पर चोटें लगीं। हादसे के दौरान कार की कंडक्टर साइड का शीशा टूटकर सड़क पर गिर गया। इसके बावजूद चालक रुकने के बजाय कार भगाकर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद उन्होंने परिवार को फोन किया। उनका देवर मेजर सिंह गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा और घायल मां-बेटी को सिविल अस्पताल जगरांव ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही किरनजीत कौर की मौत हो चुकी थी। वहीं, डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी बेटी जशनप्रीत कौर को लुधियाना रेफर कर दिया था।थाना हठूर पुलिस के अनुसार हादसे के अगले दिन 30 सितंबर को मृतका की जेठानी परविंदर कौर ने थाने पहुंचकर बयान दर्ज करवाए। एएसआई मनोहर लाल ने बयानों के आधार पर अज्ञात स्विफ्ट कार चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 281 और 125 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस फरार कार चालक की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए जांच कर रही है।