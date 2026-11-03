फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Khanna Police organized seminars on the safety of children and women

Ludhiana News: खन्ना पुलिस ने बच्चों-महिलाओं की सुरक्षा पर लगाए सेमिनार

Tue, 03 Nov 2026 04:41 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 03 Nov 2026 04:41 PM IST
विज्ञापन
Khanna Police organized seminars on the safety of children and women
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन




खन्ना। खन्ना पुलिस की पीपीएमएम टीम ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किए। इन सेमिनारों में लोगों और विद्यार्थियों को महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण तथा बच्चों के दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने बताया कि अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है।

विद्यार्थियों को गलत व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण की जानकारी अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को देने को कहा गया। साइबर अपराध से बचने के उपाय भी बताए गए। इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए हेल्पलाइन 112 का इस्तेमाल करने की अपील की गई। खन्ना पुलिस ने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed