Ludhiana News: खन्ना पुलिस ने बच्चों-महिलाओं की सुरक्षा पर लगाए सेमिनार

खन्ना। खन्ना पुलिस की पीपीएमएम टीम ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किए। इन सेमिनारों में लोगों और विद्यार्थियों को महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण तथा बच्चों के दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने बताया कि अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है।विद्यार्थियों को गलत व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण की जानकारी अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को देने को कहा गया। साइबर अपराध से बचने के उपाय भी बताए गए। इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए हेल्पलाइन 112 का इस्तेमाल करने की अपील की गई। खन्ना पुलिस ने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।