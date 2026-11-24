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लुधियाना। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को पंजाब में चार विशाल रैलियां आयोजित करेगा। ये रैलियां किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर पटियाला, बठिंडा, जालंधर और अमृतसर में होंगी। इनमें प्रदेशभर के किसान नेता और बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।किसान संगठनों ने संघर्ष तेज करने का एलान किया है। उनकी मांगों में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को इन्साफ दिलाना शामिल है। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी भी एक प्रमुख मांग है। भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लक्खोवाल ने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने जान गंवाई थी। आज भी कई किसानों के परिवार मुआवजे और सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लेते समय किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए। यह किसानों के साथ वादाखिलाफी है।लक्खोवाल ने बताया कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है। बिजली संशोधन बिल और किसान विरोधी कानूनों को रद करने की मांग भी उठाई जाएगी। पंजाब की नई कृषि नीति लागू करने और खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। सहकारी समितियों को कमजोर करने की कोशिशें बंद करने और पंजाब के नदी जल विवाद को रिपेरियन सिद्धांत पर हल करने की मांग भी की गई है। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को इन्साफ दिलाने की मांग भी दोहराई गई।