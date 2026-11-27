लुधियाना। नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर 29 नवंबर को लुधियाना में निशुल्क दिव्यांगता निवारण शिविर आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उपचार और पुनर्वास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।यह शिविर लायंस भवन में आयोजित होगा। इसमें दिव्यांगजनों की शल्य चिकित्सा के लिए चिकित्सकीय जांच और चयन किया जाएगा। मॉड्यूलर कृत्रिम अंगों के लिए तकनीकी माप भी लिया जाएगा। संस्थान के मीडिया एवं जनसंपर्क प्रमुख भगवान प्रसाद गौड़ ने लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांगजनों से शिविर का लाभ लेने की अपील की। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का संकल्प है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता में बाधा न बने। गौड़ ने कहा कि संस्थान का सेवा दर्शन केवल उपचार तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास, सम्मान और स्वावलंबन के साथ समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।