Ludhiana News: लुधियाना में सेफ सिटी कैमरों की बैटरियां चोरी

लुधियाना। महानगर के शिमलापुरी इलाके में अरोड़ा कट पर सेफ सिटी कैमरों की बैटरियां और नेटवर्किंग सिस्टम चोरी हो गया है। थाना शिमलापुरी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है।यह घटना 1 नवंबर की सुबह सामने आई। पीसीआर दस्ते के सीनियर कांस्टेबल गुरमुख सिंह और हरप्रीत सिंह गश्त पर थे। तड़के करीब सवा छह बजे उन्होंने अरोड़ा कट पर सेफ सिटी कैमरों का लोहे का बॉक्स क्षतिग्रस्त पाया। बॉक्स का ताला टूटा था और छह यूपीएस बैटरियां, सिस्को नेटवर्किंग स्विच, पावर सप्लाई किट और सिस्को राउटर चोरी हो चुका था। थाना शिमलापुरी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस टीम आसपास लगे अन्य निजी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।