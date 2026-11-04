Ludhiana News: बस चालक पर तानी पिस्तौल, लोगों ने आरोपी को दबोच पुलिस को सौंपा

लुधियाना। ढोलेवाल चौक के पास बुधवार सुबह बस मार्ग को लेकर एक यात्री और चालक में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर यात्री के बुलावे पर पहुंचे एक युवक ने बस चालक पर पिस्तौल तान दी।चालक ने हिम्मत दिखाते हुए आसपास के लोगों की मदद से आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलने पर पीसीआर टीम ने आरोपी से अवैध पिस्तौल जब्त कर उसे थाना डिवीजन नंबर छह को सौंपा। यात्री जमालपुर स्थित बालू मंडी तक जाने की जिद पर अड़ा था, जबकि बस को ढोलेवाल से आगे जाने की अनुमति नहीं थी। बस मालिक मोहम्मद अकरम ने बताया कि चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पीसीआर मुलाजिम शक्ति कुमार ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।