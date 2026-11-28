जलालाबाद। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस निधि गुप्ता शनिवार को जलालाबाद अदालत के वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजिंद्र सिंह भी मौजूद रहे।जलालाबाद बार एसोसिएशन पहुंचने पर बार एसोसिएशन के प्रधान सुशील कक्कड़ की अध्यक्षता में वकीलों ने उनका स्वागत किया। वकीलों ने अदालत परिसर में पेश आ रही समस्याओं और विभिन्न सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को जस्टिस निधि गुप्ता के समक्ष रखा। जस्टिस निधि गुप्ता ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं वकीलों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अदालत परिसर की व्यवस्थाओं के संबंध में भी पूरी जानकारी ली। वकीलों की ओर से उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जस्टिस निधि गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का जल्द समाधान करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वकीलों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए संबंधित स्तर पर जरूरी प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर शांतम मुंजाल, अमित कक्कड़, राजीव बजाज, उत्कर्ष वाट्स और अनामिका टंडन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।