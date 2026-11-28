फिरोजपुर। चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर अवैध तरीके से नशा छुड़ाने केंद्र चलाने और मरीजों के परिवारों से लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है।पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह दियोल और वरिंदर सिंह संधू के रूप में हुई है। दोनों आरोपी हसन भट्टी, थाना सदर फरीदकोट के निवासी हैं। वे बिना उचित अनुमति और नियमों का पालन किए नशा छुड़ाने केंद्र चला रहे थे। केंद्र में नशे के मरीजों को भर्ती कर उनके परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती थी। मरीजों के परिवारों के साथ लाखों रुपये की ठगी की गई। मानवाधिकार आयोग की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।