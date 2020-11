Coronavirus Update Today 5 Nov: चंद मिनटों में सुनिए कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर

07 Oct 2020 Today Coronavirus News Update in Hindi: चंद मिनटों में सुनिए Corona Virus से जुड़ी हर खबर



1.पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए

कोरोना के आंकड़ों में होने वाली दैनिक बढ़ोतरी में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी गई ।हालांकि 7 अक्टूबर को संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखी गई है....पिछले 24 घंटे में 72 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं ।



2.वरिष्ठ बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी कोरोना संक्रमित

कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा ..हाल ही में वरिष्ठ बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी इस वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। । स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



3.कोरोना की चपेट में आए अभिनेता हर्षवर्धन राणे

कोरोना के कहर से बॉलिवुड भी अछूता नहीं है। कई ऐक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब खबर है कि हर्षवर्धन राणे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ शेयर की है



4.कोरोना: चंडीगढ़ में निजी स्कूलों से विद्यार्थियों का मोह भंग, 4985 सरकारी में हुए दाखिल

कोरोना के बाद अभिभावक निजी स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस बार 4985 विद्यार्थियों ने निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में करवाया दाखिला



5.कोरोना वैक्सीन साल के अंत तक हो जाएगी तैयार- WHO

दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं. इस बीच वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक अच्छी खबर दी है. WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है