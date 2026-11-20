1 of 5 सीएम योगी आदित्यनाथ की मां - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 5 सीएम योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देती मां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वर्ष 1993 में घर छोड़कर गोरखपुर आए अजय सिंह बिष्ट ने 14 जनवरी 1994 को संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और योगी आदित्यनाथ बन गए। इसके करीब चार वर्ष बाद जब वह संन्यासी के रूप में अपने गांव लौटे तो उनका उद्देश्य परिवार के साथ समय बिताना नहीं बल्कि संन्यास परंपरा के एक महत्वपूर्ण विधान को पूरा करना था।

3 of 5 मां के पैर छूते सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उन्हें अपने माता-पिता से संन्यासी के रूप में भिक्षा लेनी थी। घर के आंगन में जब संन्यासी बेटे के सामने मां आईं तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मां ने अपने बेटे को भिक्षा स्वरूप चावल, फल और सिक्के दिए। यह भिक्षा देते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मां का मन बेटे को दोबारा दूर भेजने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और वापस न जाने की गुहार लगाई।

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4 of 5 अपनी मां के साथ सीएम योगी। (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

मां की ममता और संन्यासी बेटे के संकल्प के बीच एक भावुक पल ठहर गया। योगी आदित्यनाथ ने मां से कहा था, ‘मां-मैं यहां रहने नहीं, भिक्षा लेने आया हूं।’ ये कुछ शब्द थे लेकिन इनके पीछे एक मां की ममता और बेटे के संन्यासी जीवन का कठोर संकल्प छिपा था।

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5 of 5 अपनी मां के साथ सीएम योगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी