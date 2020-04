{"_id":"5e8f72008ebc3e769a04407e","slug":"katju-road-becomes-hotspot-in-prayagraj","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0917\u0930\u093e\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u091f\u091c\u0942 \u0930\u094b\u0921 \u092c\u0928\u093e \u0939\u0949\u091f\u0938\u094d\u092a\u0949\u091f, \u091a\u094c\u0915\u0938\u0940 \u092c\u0922\u093c\u0940, \u0906\u0935\u093e\u091c\u093e\u0939\u0940 \u092c\u0902\u0926, \u092b\u094b\u0930\u094d\u0938 \u0924\u0948\u0928\u093e\u0924","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}} During the lockdown, one side of the ROB located in the High Court has been closed. - फोटो : prayagraj

Trucks were sanitized at FCI godown at Alopibagh.

The people of Chitpur township, near the CMP degree college, have put up banners and blocked the entry of those coming from outside.