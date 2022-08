BGMI Alternatives: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से भी ज्यादा शानदार ग्राफिक्स के साथ आते हैं ये गेम

Best Alternatives for BGMI Mobile Game - फोटो : गूगल प्ले स्टोर

1 of 5

2 of 5

NEW STATE Mobile - फोटो : गूगल प्ले स्टोर

3 of 5

Free Fire Max की तरह NEW STATE Mobile भी एक बैटलग्राउंड्स मोबाइल गेम है। इसे पहले PUBG New State के नाम से जाना जाता था, PUBG के बैन होने के बाद इसके नाम में परिवर्तन किया गया। इस एप में अच्छे ग्राफिक्स के साथ रियलस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। इस गेम में फ्यूचरिस्टिक स्टाइल एलीमेंट और मल्टीप्लेयर का सपोर्ट दिया गया है। यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध है।

Call of Duty Mobile - फोटो : गूगल प्ले स्टोर

4 of 5

PUBG और Call of Duty दोनों को मोबाइल गेम इंडस्ट्री में बड़ा नाम माना जाता है। इस गेम को 2019 तक सबसे ज्यादा पॉपुलर मोबाइल गेम माना जाता था। Call of Duty Mobile को भी उसी तर्ज पर लाया गया था। Call of Duty Mobile गेम में भी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरह बैटलग्राउंड्स एक्सपीरियंस मिलता है, इसमें डेथमैच और बैटल रोयाल जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह गेम भी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध है।