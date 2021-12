जरूरत की बात: बड़ा आसान है आधार कार्ड को आईटीआर से लिंक करना, जानें क्या है प्रक्रिया

1 of 5

आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। आज इसका इस्तेमाल भारत में कई जरूरी कार्यों के लिए किया जा रहा है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण है। इसे यूआईडीएआई संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इन दिनों आधार कार्ड को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप करदाता हैं, तो आपको अपने आईटीआई को आधार कार्ड से जरूर लिंक कर लेना चाहिए। इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप अपने आधार कार्ड को आईटीआर से लिंक नहीं करते, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप आसानी से अपने आधार को आईटीआर के साथ लिंक कर सकते हैं। आइए जानते हैं -

आधार कार्ड को आईटीआर से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करना होगा।

यहां उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है।

आपकी स्क्रीन पर होमपेज ओपन हो जाएगा। यहां प्रोफाइल सेटिंग्स के विकल्प का चयन करें।

अब आपको आधार के विकल्प का चयन करना है।

नए पेज पर अपने आधार की डिटेल्स को दर्ज करें। उसके बाद अभी लिंक करें के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

इस प्रोसेस के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर पैन डाटा के साथ अपनी आधार डिटेल्स को सत्यापित करना है।

अब आपको इनकम टैक्स वेरीफाई करने के लिए 'यदि आप अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए आधार ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं' इस ऑप्शन का चुनाव करना होगा।

कुछ देर बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।

