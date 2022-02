Indian Smartphone Company: 15,000 रुपये से कम कीमत में पांच घरेलू कंपनियों के स्मार्टफोन

Micromax In 2b

Micromax In 2b की शुरुआती कीमत 7,999 रुपये है। इस कीमत में 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की स्टोरेज है। वहीं 6 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज की कीमत 8,999 रुपये है। Micromax In 2b में एंड्रॉयड 11 दिया गया है। फोन में 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 400 निट्स है। फोन में Unisoc T610 प्रोसेसर है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसमें 6 जीबी तक रैम के साथ 64 जीबी तक की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 256 तक बढ़ाया जा सकेगा। कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/1.8 है। वहीं दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल है। कैमरे के साथ नाइट, पोट्रेट, ब्यूटी, मोशन फोटो जैसे मोड्स हैं। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा।