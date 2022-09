Morning Mantra: रोजाना सुबह उठते ही करें इन मंत्रों का जाप, अच्छा बीतेगा दिन और बनेंगे सारे काम

1 of 6

Chant These Mantras in The Morning: कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन हंसी खुशी बीतता है। यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसके दिन की शुरुआत अच्छी हो। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सुबह आंख खुलते ही भगवान का नाम लेने से दिन अच्छा होता है। साथ ही भाग्योदय भी होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ मंत्रों के बारे में बताया गया है। सुबह उठकर सबसे पहले इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दरअसल, हिंदू धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व माना गया है। हर देवी देवताओं के लिए अलग-अलग मंत्र होते हैं। रोजाना सुबह इन मंत्रों का जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का ध्यानपूर्वक जाप करने से शरीर की आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। ये शक्तियां सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं, जिससे पूरा दिन व्यक्ति ऊर्जा से भरा रहता है और बिगड़े काम धीरे-धीरे बनने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में...