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शरीर में लचीलापन लाता है शलभासन, आज से ही करें शुरू, कई तरह की दिक्कतें होंगी दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Mon, 09 Mar 2020 10:48 AM IST
शलभासन
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शलभासन - फोटो : social media
शरीर में लचीलापन होना बेहद जरुरी है। कई बार लचीलापन नहीं होने के कारण काम करते वक्त कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपने शरीर में लचीलापन चाहते हैं तो आपके लिए शलभासन बेहद फायदे मंद साबित होगा। आइए जानते हैं शलभासन करने का तरीका और इससे होने वाले फायदे के बारे में: 
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शलभासन
शलभासन - फोटो : social media
शलभासन
शलभासन - फोटो : social media
शलभासन
शलभासन - फोटो : social media
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