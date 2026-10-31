सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन, रहेंगे फिट और एक्टिव

Best Yoga Poses for Winter:
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अक्सर लोग आलस और सुस्ती महसूस करने लगते हैं। ठंड के कारण सुबह बिस्तर से उठने और एक्सरसाइज करने का मन भी कम करता है। ऐसे में खुद को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर का लचीलापन बनाए रखने, मांसपेशियों को सक्रिय रखने और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।
खास बात यह है कि योग करने के लिए आपको जिम जाने या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। आप घर पर ही कुछ आसान योगासन करके अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं ठंड के मौसम में किए जाने वाले फायदेमंद योगासन और उन्हें करने का सही तरीका।
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सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन
1. सूर्य नमस्कार
सर्दियों में शरीर को सक्रिय रखने के लिए सूर्य नमस्कार अच्छा अभ्यास है। इसमें 12 योग मुद्राएं शामिल होती हैं। इसे करने से शरीर के अलग-अलग हिस्सों की स्ट्रेचिंग होती है और मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं।
कैसे करें?
- सबसे पहले योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं।
- दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना मुद्रा बनाएं।
- अब सांस लेते और छोड़ते हुए निर्धारित 12 मुद्राओं का अभ्यास करें।
- शुरुआत में 2-3 राउंड करें और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं।
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सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन
2. ताड़ासन
ताड़ासन को माउंटेन पोज भी कहा जाता है। यह शरीर की मुद्रा सुधारने और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है।
कैसे करें?
- दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं।
- दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उंगलियों को आपस में जोड़ें।
- अब एड़ियों को उठाकर पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें।
- कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें और धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में लौट आएं।
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सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन
- फोटो : Adobe
3. भुजंगासन
भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं। यह पीठ और पेट के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद करता है।
कैसे करें?
कुछ सेकंड रुकें और फिर धीरे-धीरे नीचे आ जाएं।
- पेट के बल योग मैट पर लेट जाएं।
- दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें।
- सांस लेते हुए छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं।
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4. त्रिकोणासन
त्रिकोणासन शरीर के दोनों तरफ खिंचाव पैदा करता है। यह पैरों, कमर और कूल्हों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए उपयोगी है।
कैसे करें?
- दोनों पैरों के बीच दूरी बनाकर सीधे खड़े हों।
- दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं।
- धीरे-धीरे एक तरफ झुककर हाथ से पैर या टखने को छूने की कोशिश करें।
- दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रखें।
- कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से भी यही प्रक्रिया दोहराएं।