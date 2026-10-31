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सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन, रहेंगे फिट और एक्टिव

Sat, 31 Oct 2026 01:28 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sat, 31 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

Best Yoga Poses for Winter: नियमित योग करने से शरीर को सक्रिय रखने, लचीलापन बढ़ाने, तनाव कम करने और ठंड के मौसम में फिट व स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं सर्दियों में रोजाना किए जाने वाले आसान और फायदेमंद योगासन और इन्हें करने का सही तरीका।

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Best Yoga Poses for Winter Yoga Asanas to Stay Fit and Healthy in Winter
सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन - फोटो : AI
Best Yoga Poses for Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अक्सर लोग आलस और सुस्ती महसूस करने लगते हैं। ठंड के कारण सुबह बिस्तर से उठने और एक्सरसाइज करने का मन भी कम करता है। ऐसे में खुद को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर का लचीलापन बनाए रखने, मांसपेशियों को सक्रिय रखने और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। 


खास बात यह है कि योग करने के लिए आपको जिम जाने या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। आप घर पर ही कुछ आसान योगासन करके अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं ठंड के मौसम में किए जाने वाले फायदेमंद योगासन और उन्हें करने का सही तरीका।

 
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Best Yoga Poses for Winter Yoga Asanas to Stay Fit and Healthy in Winter
सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन
1. सूर्य नमस्कार 

सर्दियों में शरीर को सक्रिय रखने के लिए सूर्य नमस्कार अच्छा अभ्यास है। इसमें 12 योग मुद्राएं शामिल होती हैं। इसे करने से शरीर के अलग-अलग हिस्सों की स्ट्रेचिंग होती है और मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं।

कैसे करें?
  •  सबसे पहले योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं।
  •  दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना मुद्रा बनाएं।
  • अब सांस लेते और छोड़ते हुए निर्धारित 12 मुद्राओं का अभ्यास करें।
  •  शुरुआत में 2-3 राउंड करें और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं।

 
Best Yoga Poses for Winter Yoga Asanas to Stay Fit and Healthy in Winter
सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन
2. ताड़ासन 

ताड़ासन को माउंटेन पोज भी कहा जाता है। यह शरीर की मुद्रा सुधारने और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है।

कैसे करें?
  • दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं।
  •  दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उंगलियों को आपस में जोड़ें।
  •  अब एड़ियों को उठाकर पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें।
  • कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें और धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में लौट आएं।

 
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सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन - फोटो : Adobe
 3. भुजंगासन 

भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं। यह पीठ और पेट के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद करता है।

कैसे करें?
  • पेट के बल योग मैट पर लेट जाएं।
  • दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें।
  • सांस लेते हुए छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं।
कुछ सेकंड रुकें और फिर धीरे-धीरे नीचे आ जाएं।
 
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सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन - फोटो : Adobe

 4. त्रिकोणासन 

त्रिकोणासन शरीर के दोनों तरफ खिंचाव पैदा करता है। यह पैरों, कमर और कूल्हों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए उपयोगी है।

कैसे करें?
  •  दोनों पैरों के बीच दूरी बनाकर सीधे खड़े हों।
  •  दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं।
  •  धीरे-धीरे एक तरफ झुककर हाथ से पैर या टखने को छूने की कोशिश करें।
  •  दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रखें।
  • कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से भी यही प्रक्रिया दोहराएं।

 
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