सर्दियों की शुरुआत में दिनचर्या में शामिल करें ये योगासन, रहेंगे फिट और एक्टिव





खास बात यह है कि योग करने के लिए आपको जिम जाने या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। आप घर पर ही कुछ आसान योगासन करके अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं ठंड के मौसम में किए जाने वाले फायदेमंद योगासन और उन्हें करने का सही तरीका।





सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अक्सर लोग आलस और सुस्ती महसूस करने लगते हैं। ठंड के कारण सुबह बिस्तर से उठने और एक्सरसाइज करने का मन भी कम करता है। ऐसे में खुद को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर का लचीलापन बनाए रखने, मांसपेशियों को सक्रिय रखने और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।