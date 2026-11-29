Winter Plant Care Tips:
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जिस तरह इंसानों को ठंड से बचने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह घर में लगे पौधों को भी इस मौसम में अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। खासकर मनी प्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट जैसे इनडोर प्लांट्स की देखभाल सर्दियों में थोड़ी अलग हो जाती है। ठंड के कारण पौधों की ग्रोथ धीमी हो सकती है और मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है।
ऐसे में जरूरत से ज्यादा पानी देना पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं, पर्याप्त रोशनी न मिलने से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर आपके घर में भी ये पौधे लगे हैं, तो उनकी सही देखभाल करना जरूरी है। इस लेख में जानें सर्दियों में मनी प्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट को कितनी धूप और पानी देना चाहिए और उन्हें ठंड से कैसे बचाएं।
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सर्दियों में पौधों को कितनी धूप और पानी चाहिए?
- फोटो : adobe stock
1. सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल कैसे करें?
मनी प्लांट घरों में लगाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय इनडोर पौधा है। इसे कम देखभाल में भी आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। ऐसे में पौधे को सही मात्रा में धूप, पानी और पोषण देना जरूरी है।
मनी प्लांट की देखभाल के जरूरी टिप्स:
- धूप का ध्यान रखें: मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोशनी आती हो। सुबह की हल्की धूप भी इसके लिए अच्छी हो सकती है।
- पानी कब दें: सर्दियों में रोजाना पानी देने की जरूरत नहीं होती। मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पानी डालें।
- ठंडी हवा से बचाएं: पौधे को ऐसी जगह न रखें जहां सीधे ठंडी हवा आती हो।
- पीली पत्तियों को हटाएं: अगर पौधे की पत्तियां पीली या खराब हो रही हैं, तो उन्हें साफ कैंची से हटा दें।
- मिट्टी का ध्यान रखें: गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें।
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सर्दियों में पौधों को कितनी धूप और पानी चाहिए?
- फोटो : freepik
2. सर्दियों में एलोवेरा की देखभाल कैसे करें?
एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है, इसलिए सर्दियों में इसे जरूरत से ज्यादा पानी देना नुकसानदायक हो सकता है।
एलोवेरा की देखभाल के जरूरी टिप्स:
- धूप जरूरी है: एलोवेरा को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी और कुछ घंटे हल्की धूप मिल सके।
- कम पानी दें: मिट्टी पूरी तरह सूखने के बाद ही पानी डालें।
- पानी जमा न होने दें: गमले में ड्रेनेज होल होना जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।
- ठंड से बचाएं: बहुत ज्यादा ठंड और पाले से एलोवेरा को नुकसान हो सकता है। इसे सुरक्षित जगह पर रखें।
- सही मिट्टी चुनें: एलोवेरा के लिए अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या कैक्टस-सक्युलेंट मिट्टी बेहतर रहती है।
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स्नेक प्लांटसर्दियों में पौधों को कितनी धूप और पानी चाहिए?
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3. सर्दियों में स्नेक प्लांट की देखभाल कैसे करें?
स्नेक प्लांट को कम रोशनी में भी उगाया जा सकता है। यही वजह है कि इसे घर और ऑफिस में काफी पसंद किया जाता है। हालांकि, सर्दियों में इसकी देखभाल करते समय पानी और तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए।
स्नेक प्लांट की देखभाल के जरूरी टिप्स:
- रोशनी का ध्यान रखें: इसे तेज सीधी धूप के बजाय अच्छी अप्रत्यक्ष रोशनी वाली जगह पर रखें।
- कम पानी दें: सर्दियों में मिट्टी लंबे समय तक गीली रह सकती है। इसलिए मिट्टी पूरी तरह सूखने के बाद ही पानी डालें।
- ठंड से बचाएं: पौधे को बहुत ठंडे फर्श, खिड़की या दरवाजे के पास न रखें।
- गमले की जांच करें: गमले में पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- पत्तियों की सफाई करें: पत्तियों पर जमी धूल को गीले कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें।