



ऐसे में जरूरत से ज्यादा पानी देना पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं, पर्याप्त रोशनी न मिलने से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर आपके घर में भी ये पौधे लगे हैं, तो उनकी सही देखभाल करना जरूरी है। इस लेख में जानें सर्दियों में मनी प्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट को कितनी धूप और पानी देना चाहिए और उन्हें ठंड से कैसे बचाएं।



सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जिस तरह इंसानों को ठंड से बचने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह घर में लगे पौधों को भी इस मौसम में अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। खासकर मनी प्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट जैसे इनडोर प्लांट्स की देखभाल सर्दियों में थोड़ी अलग हो जाती है। ठंड के कारण पौधों की ग्रोथ धीमी हो सकती है और मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है।