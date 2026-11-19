1 of 4 ड्राई फ्रूट्स - फोटो : Freepik.com







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खान-पान बेहद जरूरी है। रोजाना की डाइट में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करने से शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि हरी सब्जियां, मौसमी फल और सूखे मेवों को हेल्दी डाइट का जरूरी हिस्सा माना जाता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने, हड्डियों को मजबूत रखने और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है।



लेकिन क्या ड्राई फ्रूट्स वास्तव में सभी लोगों के लिए फायदेमंद हैं?

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2 of 4 ड्राई फ्रूट्स क्यों जरूरी है - फोटो : Freepik.com

ड्राई फ्रूटस जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, ड्राई फ्रूटस के कई प्रकार के पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। शरीर को ऊर्जावन और फिट बनाए रखने के साथ कई बीमारियों से बचाव के लिए इसके निरंतर सेवन की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ ड्राई फ्रूट्स में कैलोरी और शुगर की मात्रा ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसका सेवन करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।

3 of 4 ड्राई फ्रूट्स के फायदे - फोटो : Freepik.com

पोषण से भरपूर होते हैं सूखे मेवे



ड्राई फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। कुछ सूखे मेवों में मौजूद पोषक तत्व आंखों के स्वस्थ रखने से लेकर उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

सूखे मेवों में कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। संतुलित डाइट में इनका सेवन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा, खुबानी और किशमिश जैसे सूखे मेवे आयरन के स्रोत हैं। गर्भावस्था के दौरान शरीर को आयरन की जरूरत बढ़ जाती है।

ऐसे में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर की जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकता है।

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4 of 4 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com