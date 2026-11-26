आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए करीब 150 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। वहीं, समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने और मुफ्त बिजली समेत कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त संरचनात्मक क्षमता नहीं है। साथ ही, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी अहम बात कही गई है। मौसम की बात करें तो पहाड़ों पर शीतलहर का असर है। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध और दिल्ली में ठिठुरन बढ़ रही है। उधर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक मदद में कटौती के कारण 2030 तक दुनिया को एचआईवी मुक्त बनाने का लक्ष्य संकट में है। करीब 4.46 लाख मरीजों को दवा नहीं मिल पाई है।