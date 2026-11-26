आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए करीब 150 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। वहीं, समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने और मुफ्त बिजली समेत कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त संरचनात्मक क्षमता नहीं है। साथ ही, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी अहम बात कही गई है। मौसम की बात करें तो पहाड़ों पर शीतलहर का असर है। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध और दिल्ली में ठिठुरन बढ़ रही है। उधर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक मदद में कटौती के कारण 2030 तक दुनिया को एचआईवी मुक्त बनाने का लक्ष्य संकट में है। करीब 4.46 लाख मरीजों को दवा नहीं मिल पाई है। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...
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भारत पर ट्रंप प्रशासन ने 25 फीसदी शुल्क का रखा प्रस्ताव
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अमेरिकी टैरिफ: भारत बोला- किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त संरचनात्मक क्षमता नहीं
अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने पर इस शुल्क को घटाकर 17 फीसदी करने का प्रावधान रखा गया है। इस बीच भारत सरकार ने अमेरिकी आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में संरचनात्मक रूप से अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...
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यूपी में 150 विधायकों को लग सकता है झटका
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यूपी चुनाव: 150 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में भाजपा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक की राह के कील कांटे हटाने के लिए भाजपा अपने आधे से अधिक विधायकों और बड़ी संख्या में मंत्रियों की बलि लेगी। इनमें ऐसे विधायकों-मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी जो से अधिक बार चुनाव जीत चुके हैं। विभिन्न स्तर पर कराए गए कई दौर के सर्वे में हासिल फीडबैक के आधार पर तैयार की गई ऐसी सीटों की सूची पर शीर्ष स्तर पर चर्चा हो चुकी है। बड़ी संख्या में टिकट काटने से बगावत की स्थिति न बने, इसके लिए भी संबंधित विधायक से संपर्क साधने के लिए भी पार्टी और संघ के स्थर पर टीम बनाई गई है। इस आशय की पुष्टि करते हुए सूत्र ने बताया कि जमीन पर सरकार या पार्टी से ज्यादा नाराजगी विधायकों से है। फीडबैक में ऐसी 150 से अधिक सीट पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी की बात सामने आई है। इनमें ज्यादतर ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टी को दो या उससे अधिक बार सफलता मिली है। पढ़ें एक क्लिक पर...
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रिंग रोड पर आग लगने से कम से कम 30 की मौत
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मिस्र: काहिरा के रिंग रोड पर पलटा टैंकर, आग लगने से 30 लोगों की मौत
मिस्र की राजधानी काहिरा के आसपास बने प्रमुख हाईवे रिंग रोड पर बुधवार को भीषण आग लगने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 लोग घायल भी हो गए। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि की है। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश के एक प्रमुख रिंग रोड पर पेट्रोलियम उत्पादों से भरा वाहन पलटने के बाद उसमें आग लग गई। रिंग रोड ग्रेटर काहिरा के प्रमुख हाईवे को आपस में जोड़ता है। यह काहिरा, गीजा और कल्यूबिया प्रांतों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है। पढ़ें पूरी खबर...
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कांग्रेस निकालेगी संविधान रक्षा मार्च
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संविधान दिवस: यूपी से गुजरात तक आयोजित होंगे कार्यक्रम
संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लखनऊ पहुंचकर डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ संविधान रक्षा मार्च में हिस्सा लेंगे। पढ़ें एक क्लिक पर...