आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन राज्यों के दौरे पर रहेंगे और शाम को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वह पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान 52 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं, भारत की जीडीपी ग्रोथ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। दूसरी ओर, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए के महानिदेशक ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है और एक आरोपी की तलाश जारी है। उसके पाकिस्तान में छिपे होने का शक है। उत्तर प्रदेश में चक्रवात अकवान का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने 21 और 22 नवंबर को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'रामायण' की कमाई 1600 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है।