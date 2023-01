Jokes in Hindi: कंजूस महिला ने दुकानदार से मांगा ऐसा साबुन, जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

1 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

Jokes in Hindi: सहेतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हंसी एक प्रकार की दवा है जिसके कई फायदे हैं। हंसी हमें एक नहीं कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम कुछ जोक्स लेकर आए जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।



संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"



लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?



संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...



लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न



संता- चौंककर हां, बिलकुल सही



लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

संता- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू



लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,



संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी



उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...



कंजूस महिला दुकानदार से -

ऐसा साबुन दो जो कम घिसे

और नहाने के बाद चेहरे पे लाली लाए...

दुकानदार नौकर से- मैडम को एक ईंट का टुकड़ा दे दो...!



पिता ने पूछा- बेटा तू फेल कैसे हो गया?

बेटा- पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता नहीं थे

पिता- अच्छा…तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे?

बेटा- मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे, जो मास्टर को पता नहीं थे।



हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं।

पहली लड़की- मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर एग्जाम में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा

दूसरी लड़की- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पहली लड़की- बस रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है!





