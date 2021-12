2021 Best 5 Indian Documentaries: इन पांच वृत्तचित्रों ने गुजरते साल को दिखाया आइना, पहले नंबर पर रही कोरोना का दास्तां

दुनिया भर में फीचर फिल्मों के साथ साथ वृत्तचित्रों (डॉक्यूमेंट्री) का प्रदर्शन भी सिनेमाघरों में खूब होता है। भारत में अगर किसी डॉक्यूमेंट्री को फीचर फिल्म की तरह सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना याद करना हो तो ‘सचिन ए बिलियन ड्रीम्स’ के अलावा दूसरी कोई ऐसी फिल्म दूर दूर तक याद नहीं आती। अंग्रेजी में इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘प्रोसेशन’ के अलावा डिज्नी प्लस की ‘द बीटल्स: गेट बैक’ और एचबीओ प्लस पर रिलीज हुई ‘द क्राइम ऑफ द सेंचुरी’ डॉक्यूमेंट्री कमाल की रही हैं। भारत में बनी ऐसी फिल्मों की अगर गिनती करने बैठें तो ओटीटी पर रिलीज हुई ऐसी डॉक्यूमेंट्री की गिनती ही दहाई में नहीं पहुंचती। फिर भी धर्मा प्रोडक्शंस जैसी मुख्यधारा की फिल्म निर्माण कंपनियों ने अगर डॉक्यूमेंट्री में निवेश शुरू किया है तो ये फिल्म निर्माण के लिए एक शुभ संकेत है। साल की बेस्ट ओटीटी सीरीज (Best OTT Hindi Series of 2021) और ओटीटी फिल्मों (Best OTT Hindi Films of 2021) के बाद आज की इस रेटिंग लिस्ट में बारी है साल 2021 की भारत में बनी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की (Best Indian OTT Documentaries of 2021) की।