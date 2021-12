Bigg Boss 15: उमर को बोलने का मौका नहीं देने पर फैंस ने की सलमान खान की खिंचाई, कहा- रिटायरमेंट का समय…..

ऐसे में जवाब ना दे पाने के कारण उमर भी काफी निराश नजर आए। हालांकि बाद में सलमान के जाने के बाद उमर ने तेजस्वी को अपना पक्ष समझाते हुए बात क्लियर करने की कोशिश की। वहीं सलमान की इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें काफी खरी- खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया भाई आपकी एज हो गई है, आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। यहां देखें ट्वीट्स-





Dear @BeingSalmanKhan ... Bhai... Aapki Age Ho Gayi Hai. Please Consider Riterement Next Year. We Want a New Host For @BiggBoss You Look So Tired and Out Of Facts. Actually Looking Like A Joker Not Host. Please Take Care Of Image Bhai.. #WeekendKaVaar #UmarRiaz

Salman, stop man!!! You obviously have an issue with Umar... You are losing your credibility .. I used to be your fan but man are you biased! Everybody has a chance to speak but you do not give Umar a chance.. WOW! #BigBoss15 #BiggBoss15 #UmarRaiz #umarriaz