Oscar 2022: घर बैठे ले सकते हैं ऑस्कर जीतने वाली इन फिल्मों का आनंद, जानें कौन सी फिल्म किस ओटीटी पर है मौजूद

नो टाइम टू डाय (No Time to Die) इस साल जेम्स बॉन्ड सीरिज की फिल्म 'नो टाइम टू डाय' ने दो ऑस्कर अपने नाम किए हैं। फिल्म को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट साउंड कैटेगिरी में अवॉर्ड मिला है। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

द पॉवर ऑफ द डॉग (The Power Of the Dog)

यह फिल्म 1967 में आई थॉमस सैवेज की नॉवेल पर आधारित है। इसमें दो भाइयों की कहानी को दिखाया गया है, जिनके एक दूसरे से रिलेशन बिगड़ते चले जाते हैं। इस फिल्म के लिए जेन कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्ट का अवॉर्ड मिला है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।