Vivek Agnihotri: जावेद अख्तर ने की रुश्दी पर हमले की निंदा तो भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले- सर तन से जुदा...

हमले की निंदा करने वाले जावेद के पोस्ट पर विवेक ने प्रतिक्रिया देते हुए गीतकार से सवाल भी पूछ डाला है। जावेद के ट्वीट को शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने सवाल किया- सर, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो सर तन से जुदा अभियान चला रहे हैं, ऐसे हमलावरों के लिए किसी तरह की सलाह या कुछ कहेंगे? कुछ फैक्ट चेकर्स के भेष में भी छिपे हैं। अपने इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने जावेद अख्तर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।





Sir, any words of advise for ‘some fanatics’ and ‘attackers’ who have been running ‘sar tan se juda’ campaign against Nupur Sharma - disguised as Fact-Checker? pic.twitter.com/rFTIfRTVzL