किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी से भी लिया था पंगा, आकाशवाणी पर इस वजह से बैन हो गए थे गीत

{"_id":"5d4557e58ebc3e6cf231a9eb","slug":"singer-kishore-kumar-songs-banned-on-akashvani-during-indira-gandhi-government","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0936\u094b\u0930 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0907\u0902\u0926\u093f\u0930\u093e \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u092a\u0902\u0917\u093e, \u0906\u0915\u093e\u0936\u0935\u093e\u0923\u0940 \u092a\u0930 \u0907\u0938 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u092c\u0948\u0928 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0925\u0947 \u0917\u0940\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
किशोर कुमार
- फोटो : social media
{"_id":"5d4557e58ebc3e6cf231a9eb","slug":"singer-kishore-kumar-songs-banned-on-akashvani-during-indira-gandhi-government","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0936\u094b\u0930 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0907\u0902\u0926\u093f\u0930\u093e \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u092a\u0902\u0917\u093e, \u0906\u0915\u093e\u0936\u0935\u093e\u0923\u0940 \u092a\u0930 \u0907\u0938 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u092c\u0948\u0928 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0925\u0947 \u0917\u0940\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kishore kumar second wife madhubala
{"_id":"5d4557e58ebc3e6cf231a9eb","slug":"singer-kishore-kumar-songs-banned-on-akashvani-during-indira-gandhi-government","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0936\u094b\u0930 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0907\u0902\u0926\u093f\u0930\u093e \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u092a\u0902\u0917\u093e, \u0906\u0915\u093e\u0936\u0935\u093e\u0923\u0940 \u092a\u0930 \u0907\u0938 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u092c\u0948\u0928 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0925\u0947 \u0917\u0940\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kishore kumar
- फोटो : file photo