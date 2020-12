कोरोना वायरस का कहर लोगों पर लगातार जारी है। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आम से लेकर खास तक, कई लोग आ चुके हैं। कोरोना ने देश-दुनिया की कई फिल्मी हस्तियों को भी अपना शिकार बनाया है। अब साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की फिल्म के सेट पर सात लोगों के खतरनाक वायरस से संक्रमित होने की खबर है।

At least seven members of actor Rajinikanth's film shooting crew test positive for #COVID19 in Hyderabad; shooting stopped: Sources