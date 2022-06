केआरके ने ट्वीट कर लिखा, हे भगवान! जूनियर बच्चन ने इंडस्ट्री में 22 साल पूरे कर लिए हैं। समय भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी कुछ महीने पहले रिफ्यूजी फिल्म देखी थी। ऐसा लगता है, अभी कुछ महीने पहले ही मैंने महबूब स्टूडियो में अभिषेक बच्चन को पहली बार तेरा जादू चल गया फिल्म की शूटिंग करते देखा था! बधाई हो भाई!

My GOD! @juniorbachchan has completed 22Yrs in the films. Time is flying. It looks like I watched film #Refugee few months ago. It looks like, just few months ago, I saw #AbhishekBachchan first time in Mahboob studio, shooting for film #TeraJadooChalGaya! Congratulations bro!