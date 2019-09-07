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डेब्यू फिल्म से पहले ही चमकी करण देओल की किस्मत, अब वरीना हुसैन के साथ फरमाएंगे इश्क!

मुंबई डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 07 Sep 2019 06:11 PM IST
Sunny Deol with Son Karan
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Sunny Deol with Son Karan - फोटो : file photo
सनी देओल के बेटे करण देओल जल्द ही फिल्म जगत में डेब्यू करने वाले हैं। करण की डेब्यू मूवी पल पल दिल के पास 20 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।  इस फिल्म को करण के पिता सनी देओल ने निर्देशित किया है। पिछले कुछ समय से पिता-पुत्र इस फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। इसी बीच करण के हाथ एक और फिल्म लग चुकी है।
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Warina Hussain - फोटो : social media
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