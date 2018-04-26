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30 साल पहले जूही ने आमिर को किस करने से कर दिया था इंकार, डायरेक्टर ने खोले कई राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 26 Apr 2018 10:03 AM IST
Qayamat Se Qayamat Tak
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बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की 1988 में आई फिल्म 'कयामत से कयामत तक' तो आपको याद ही होगी। जीहां वहीं फिल्म जिसके रिलीज के बाद आमिर रातों ही रात स्टार बन गए थे। फिल्म का एक एक सीन लोगों के जहन मेंरच बस गया था। ऐसा ही एक सीन था आमिर और जूही के किस का लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच किस का ये सीन फिल्माना काफी मुश्किल था।
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juhi chawla aamir khan qayamat se qayamat tak

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