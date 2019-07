'अवतार' जैसी फिल्म रिजेक्ट करने की बात कर ट्रोल हुए गोविंदा, यूजर्स ने ऐसे-ऐसे कमेंट कर लिए मजे

गोविंदा ने हाल ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए। गोविंदा ने बताया कि हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' (Avatar) में उन्हें एक रोल ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। गोविंदा अपने इस कबूलनामे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

Ok... #Govinda might have suggested #JamesCameron to name the movie #Avatar. I'm ready to accept that as a fact. But I decline to accept that he also offered #Govinda the lead role. No. There is no way I can believe that.

Also: I just can't imagine #Govinda as #Avatar pic.twitter.com/LEd9Yx7Qsg