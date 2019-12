स्कूल ड्रेस में नजर आईं दीपिका, सिंगर बोला- 'सीने पर गोली खा सकता हूं', पांच खबरें

A still of @deepikapadukone from #chhapaak ♥️ . Follow @bollywoodobsession_ for more♥️ . . #ranveersingh #deepikapadukone #jacquelinefernandez #sonamkapoor #salmankhan #shraddhakapoor #ranbirkapoor #arjunkapoor #shahidkapoor #shahrukhkhan #vanikapoor #vickykaushal #parineetichopra #dishapatani #manushichhillar #taimuralikhan #amitabhbachchan #kareenakapoor #eshagupta #poojahedge #bhumipednekar #katrinakaif #aditiraohydari #yoyohoneysingh #saraalikhan #aliaabhatt #rajkumarrao

A post shared by Bollywood (@bollywoodobsession_) on Dec 24, 2019 at 2:10am PST