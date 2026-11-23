1 of 3 राइजिंग स्टार एशिया कप - फोटो : अमर उजाला







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आइए आपको बताते हैं कि तिलक वर्मा की अगुआई वाली भारत ए टीम अब भी कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकती है... भारत ए को एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार को पाकिस्तान ए के खिलाफ 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से मिले 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 265 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारत ने इससे पहले नेपाल के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी। अगर भारत ए पाकिस्तान को हरा देता तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता। इस हार से भारत ए के लिए आगे की राह कठिन हुई है, लेकिन टीम अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है।

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2 of 3 तिलक और अभिषेक - फोटो : BCCI

बल्लेबाजों ने किया निराश

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अभिषेक शर्मा (70 रन) और कप्तान तिलक वर्मा (100 रन) को छोड़कर टीम के बाकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आयुष बदोनी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। कुमार कुशाग्र 2 रन ही बना सके, तो रिंकू सिंह 14 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यांश शेडगे भी 3 रन ही बना पाए। शाहबाज अहमद ने अंत के ओवरों में 49 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन वह अंत तक तिलक का साथ नहीं निभा सके। नेपाल के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रिंस यादव पाकिस्तान के खिलाफ महंगे साबित हुए और अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे।



3 of 3 तिलक वर्मा - फोटो : BCCI