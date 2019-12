प्लास्टिक की 10 बोतल लाओ और दूध की एक थैली मुफ्त में ले जाओ। विश्वास नहीं हो रहा है न, लेकिन यह सच है। हरियाणा के पंचकूला में प्लास्टिक के निपटारे के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। पंचकूला नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में शहर को टॉप 20 में लाने के लिए एक वेस्ट एक्सचेंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला अनोखा कार्यक्रम है।

Haryana: Panchkula Municipal Corporation is offering milk packets to people in exchange of plastic. J Singh, Executive Officer says, "Those who give us 1kg plastic or 10 plastic bottles will receive 1 packet of milk. This offer can be availed at many vita booths,across Panchkula" pic.twitter.com/WwSleM3Skr