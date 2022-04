अजब-गजब: इस झील में बना ''नरक का दरवाजा'', हर सेकेंड गायब हो रहा लाखों लीटर पानी

1 of 7

Portal To Hell Between Lake In California: अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक झील है जो इन दिनों लोगों के लिए हैरानी की वजह बनी हुई है। इस झील में एक 72 फीट चौड़ा विशालकाय नरक का दरवाजा है जिसे कुछ लोग ग्लोरी होल भी कहते हैं। यह दरवाजा इस समय खुल गया है। स्थानीय लोग इस अजीबोगरीब घटना की वजह से हैरत में पड़ गए हैं। कैलिफोर्निया की पूर्वी नापा वेली में झील स्थित है जिसका नाम बेरीसा है। इस झील में पानी बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से 72 फीट चौड़ी एक सुरंग बन गई है। यह सुरंग नाली का काम कर रही है जिससे झील में भरा अतिरिक्त पानी निकल रहा है।



दरअसल बैरीसा झील प्राकृतिक नहीं है, इसका निर्माण इंसानों ने किया है जिसके अंदर नरक का दरवाजा है। इस दरवाजे को कम ही खोला जाता है और इस साल इसको अप्रैल के महीन में खोला गया है। आइए जानते हैं कि आखिर यह नरक का दरवाजा क्या है?