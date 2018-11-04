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अमरीका में नजर आई चीन की रहस्यमयी बतख, ऐसा क्या खास है कि लोग लगा रहे हैं लाइन
बीबीसी हिंदी, Updated Sun, 04 Nov 2018 11:38 AM IST
न्यूयॉर्क शहर में एक नया मेहमान आया है। एक रंग बिरंगी बतख। न्यूयॉर्क के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने एक अनूठी बतख शहर के सेंट्रल पार्क में देखी। यह एक नर मंदारिन बतख था जिसका अमरीका में पाया जाना किसी पहेली से कम नहीं है।
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