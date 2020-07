{"_id":"5f0ee512bf431d427e2222a3","slug":"ford-ecosport-titanium-petrol-automatic-price-ford-ecosport-titanium-automatic-transmission-ford-ecosport-titanium-automatic-2020-ford-ecosport-titanium-at-petrol-ford-ecosport-titanium-at-price-ford-ecosport-titanium-engine-specs-ford-india","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ford EcoSport Titanium \u0915\u093e \u0911\u091f\u094b\u092e\u0948\u091f\u093f\u0915 \u092e\u0949\u0921\u0932 \u0939\u0941\u0906 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u0921\u093f\u091f\u0947\u0932\u094d\u0938","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Ford EcoSport Titanium का ऑटोमैटिक मॉडल हुआ लॉन्च, जानें कीमत और डिटेल्स

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 15 Jul 2020 04:44 PM IST

Ford India (फोर्ड इंडिया) ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी Ford EcoSport (फोर्ड ईकोस्पोर्ट) का नया ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किया है। नई ईकोस्पोर्ट टाईटेनियम ऑटोमैटिक वेरिएंट में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। फोर्ड के कार की घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है और कार की डिलीवरी घर पर ली जा सकती है। इंजन

नई Ford EcoSport Titanium AT ट्रिम में फोर्ड का नया BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 3-सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। 2020 लाइन-अप में ऑटोमैटिक Titanium+ (टाईटेनियम+) ट्रिम की तरह ही नए टाईटेनियम वेरिएंट में दमदार इंजन मिलता है। यह इंजन 122 PS का पावर और 149 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन में 6-स्पीड, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। फीचर्स

नई ईकोस्पोर्ट टाईटेनियम ऑटोमैटिक वेरिएंट में शानदार परफॉरर्मेंस के साथ ही कई फीचर्स दिए गए हैं जिसमें सेगमेंट फर्स्ट फीचर पैडल शिफ्टर भी शामिल है। यानी यह इस सेगमेंट की कार में पहली बार दिए गए हैं। नई कार में क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट / स्टॉप बटन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इससे कार चालक को ज्यादा सुविधा मिलेगी। यह वेरिएंट एम्बेडेड नैविगेशन और टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ बेहतर टेक्नॉलॉजी देता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड ड्युअल एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल लॉंन्च असिस्ट जैसी खूबियां भी हैं। स्मार्ट फीचर

नई Ford EcoSport Titanium ऑटोमैटिक इस कीमत में अपने सेगमेंट में मिलने वाली एकमात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसमें FordPass (फोर्ड पास) एप मिलता है। यह एक वन-स्टॉप स्मार्टफोन एप है, जो बिना किसी एक्सट्रा कीमत के कई ओनरशिप जरूरतों को पूरा करता है। फैक्ट्री-फिटेड क्लाउड कनेक्टेड डिवाएस के जरिए नई टाईटेनियम ट्रिम कार के मालिक FordPass एप के जरिए गाड़ी के कई ऑपरेशंस, जैसे कार स्टार्ट करना, इंजन बंद करना, लॉकिंग और अनलॉकिंग दूर बैठ-बैठे कर सकेंगे। कीमत

Ford EcoSport Titanium AT की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 10.66 लाख रुपये है। वहीं Titanium+ AT की एक्स-शोरूम कीमत 11,56,500 रुपये है। फोर्ड का 'ज्यादा देने' का वादा

फोर्ड इंडिया के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस, विनय रैना ने कहा, "2020 ईकोस्पोर्ट लाइन-अप में नई टाईटेनियम ट्रिम के साथ हम चाहते हैं कि ड्राइविंग के आनंद से समझौता किए बिना ज्यादा ग्राहक ऑटोमैटिक गाड़ी की सुविधा का मजा ले सकें। इस बेहतरीन ऑफर के बाद अब ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध कम उपयोगी ऑटोमैटिक टेक्नोलॉजी से ही संतोष नहीं करना पड़ेगा।" बुकिंग

फोर्ड इंडिया अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नई गाड़ी की बुकिंग कर रही है। कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के जरिए ग्राहक घर बैठे ही फोर्ड वाहन बुक करके कार की डिलीवरी अपने घर पर ले सकते हैं। डायल-ए-फोर्ड अभियान

यह नया बुकिंग पोर्टल कंपनी द्वारा हाल ही में घोषित किए गए डायल-ए-फोर्ड अभियान का हिस्सा है, जिसके द्वारा ग्राहक एक टोल-फ्री नंबर 1800-419-3000 से अपनी फोर्ड कारों के लिए विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। फोर्ड के ग्राहक टोल-फ्री नंबर से अपनी कार की सर्विसिंग या रिपेयर के लिए पिक एवं ड्रॉप सेवा प्राप्त कर सकेंगे, रोडसाइड असिस्टेंस पा सकेंगे या नई फोर्ड की टेस्ट ड्राइव के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। यह अभियान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और सैनेटाइजेशन के नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करता है। पिकअप के वक्त और ग्राहकों को डिलीवरी से पहले सभी वाहनों को प्रशिक्षित फोर्ड स्टाफ द्वारा पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट किया जाता है। लंबी वारंटी

फोर्ड ईकोस्पोर्ट 3 साल या 100000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वॉरंटी, 10,000 किलोमीटर के लंबे सर्विस इंटरवेल के साथ ओनरशिप के मामले में नए मानक स्थापित कर रही है, जबकि ज्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सर्विस इंटरवेल 5000 किलोमीटर का होता है। फोर्ड ईकोस्पोर्ट के उपभोक्ताओं को पहले साल निर्धारित सर्विस के लिए केवल 1400 रुपये देने होते हैं तथा 100,000 किलोमीटर या 10 साल वाली सर्विस का खर्च बहुत किफायती होते हुए केवल 4,700 रुपये है।