मेष-दी मैजिशियन ये दर्शाता है सफलता, कार्य करने की कला स्किल और प्रेरित करता है कि आप अपने विवेक से इस समस्या से निकल जायेंगे। यह कार्ड व्यक्ति के व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है। यह जीवन के भौतिक व व्यवहारिक पहलुओ के बारे में बताता है. आने वाले समय में व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहता है, यह सफलता उसके स्वयं की इच्छाशक्ति व दृढ़ संकल्पशक्ति पर निर्भर करेगी व्यक्ति की दृढ़ इच्छाशक्ति उन चीजों को पाने में मदद करती है जो चमत्कारिक लगते हैं।

Lucky color orange , yellow

Lucky no 10



वृषभ- दी हिएरोफंत ये कार्ड बताता है एक आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी आपके इस समस्या के विषय में जो आपको फैसला लेने में मदद करेगी, ये दर्शाता है विवेक, अन्तरज्ञान, किसी बात का सामने आना जो आपके आगे चलने में प्रकाशित करेगी ।इस कार्ड के कई भिन्न मतलब निकलते हैं. इस कार्ड को आप बुद्धिमत्ता से जोड़ा जाता है. यह कार्ड व्यक्ति की इच्छाओ की पूर्ति करने में राह दिखाने में सहायक का काम करता है। इस कार्ड का ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी काम में अत्यधिक निपुण होगा या उसे बहुत अधिक जानकारी होगी या वह अत्यधिक जानकारी से युक्त एक अध्यापक हो सकता है। इस कार्ड के व्यक्ति के सामने आने पर यह बताता है कि व्यक्ति ऐसी ऊर्जाओ के साथ संघर्ष कर रहा है जो नई खोज है।

Lucky color green

Lucky no 5

सिंह- दी हर्मिट ये दर्शाता है अकेलापन, एक व्यक्ति और आपको ये सलाह देता है कि अपनी सोंच को पॉसिटिव रखते हुए आगे बढ़िये अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाइये। आपको इस समय अपने भीतर झांककर देखना चाहिए कि आप अपना प्रतिबिम्ब किस रुप में पाते हैं। इस समय आपको सभी बातों से हटकर इसी की आवश्यकता है. आपका यह कदम शारीरिक भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। हालांकि इस समय एक गहरा और ईमानदारी से किया गया आत्मनिरीक्षण ही आपको कुछ लाभ देने की हालत में हो सकता है, उसी से आपका समाधान होगा। यह जानता है कि उत्तर इसके अपने खुद के भीतर ही है जो एकांत व शांति से ही मिलेगा। संत व्यक्ति इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि आपको अकेले रहने की जरुरत है, आप स्वयं को समय दें और देखें कि आपने अभी तक क्या पाया है और क्या खोया है।

Lucky Number : 9

Lucky color : orange, red



कन्या- व्हील ऑफ़ फार्च्यून ये बताता है किस्मत, काल चक्र, आपकी आदतें, आपके जीवन में उतार चढ़ाव, और ये दर्शाता है कि देर से ही सहीं पर फैसला आपके पक्ष में है। इस कार्ड को जीवन चक्र के रुप में भी माना जाता है. यह चक्र किसी बात के होने का अच्छा शुभ आरंभ माना जाता है। यह व्यक्ति की नियति, परिवर्तन, अच्छा भाग्य तथा नई दिशाओं की ओर संकेत करता है। अगर आप किसी प्रकार के संघर्षो से होकर गुजर रहे हैं और उस समय आपके सामने यह कार्ड आता है तब आपको समझना चाहिए कि आपका खराब समय निकलने वाला है और आपको अपनी समस्याओं का कोई ना कोई हल मिलने वाला है यदि आप चुपचाप बैठकर बड़े नजरिये से सब कुछ देखते हैं और समझते हैं।

Lucky color : red/ orange / mauve / maroon

Lucky No : 1



तुला- दी हंग्ड कार्ड ये कार्ड दर्शाता है कि स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, विपरीत परिस्थिति, धोखा या आपकी रेसपेक्ट में कमी, कहीं से आपके उपर गलत आक्षिप्त लग सकते हैं। जब व्यक्ति खुद अपनी कोई राह बनाना चाहता है तब इसका अर्थ है कि वह कोई ना कोई बलिदान, त्याग या समझौता करना चाहता है. जब व्यक्ति कुछ काम या किसी तरह की कार्यवाही करना चाहता है तब इसका अर्थ हुआ कि वह काफी समय से कुछ करने की चाह रहा है. व्यक्ति के सामने विडंबना यह है कि इन विरोधाभासी गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति को यह पता चलता है कि वह क्या देख रहा है और उसे क्या मिल रहा है। इस कार्ड से संबंधित अन्य कुछ बाते और भी है जैसे - समझदारी, बुद्धि, सावधानी, नियंत्रण, विवेक, दूरदर्शिता, आरक्षण, पूर्वाभाव, भविष्यवाणी और ईश्वरीय सत्ता. जिस समय व्यक्ति अपने मन में प्रश्न लेकर बैठा होता है तब इस कार्ड का आना व्यक्ति के प्रश्न की प्रवृति पर निर्भर करता है।

Lucky color : red/ orange / mauve / maroon

Lucky No : 3

मीन- दी इम्प्रेस ये कार्ड दर्शाता है, नई जीवन में नई शुरूआत, किसी शुभ कार्य के शुभ आरम्भ, संतान प्राप्ति, प्रगति, विस्तार, खुशहाली। यह कार्ड बहुत ही मजबूत रुप से संतान प्राप्ति की संभावना को बताता है लेकिन यह आवश्यक नही कि वह आपके बारे में ही बता रहा हो, हो सकता है कि आप अपने परिवार में निकट भविष्य में वृद्धि करना चाहते हो चाहे वह किसी भी रुप में हो अथवा आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ किसी सदस्य के आगमन से परिवार में वृद्धि हो सकती है। इसलिए यदि किसी का नौकरी अथवा संतान का प्रश्न है तो यह सकारात्मक कार्ड है. सुख संपदा का कार्ड है इसलिए शुभ है।

ये दर्शाता है प्रेम, पार्टनरशिप, सम्बन्ध, आपकी च्वाइस, और बताता है कि आपका चुनाव ही है।यह कार्ड जीवन के कठिन मूल्यो में चयन को भी दर्शाता है। यह स्थिति व्यक्ति की दुविधाओ को दर्शाती है क्योंकि बहुत बार व्यक्ति के सामने ऐसी ही कितनी परिस्थितियाँ आती है जिससे वह सही अथवा गलत का चयन करने में अटक जाता है। यह कार्ड नैतिकता के दोराहे पर खड़े होने को भी दिखाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ आपको उच्च और नीच स्थिति में से किसी का चुनाव करना है. यह कार्ड आपके व्यक्तिगत विश्वासों को भी दिखाता है जिससे आप ऐसे निर्णय लेने में सक्षम हो सके जिनसे आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं और आपकी स्थिति क्या है. विरोधाभास परिस्थितियो के मध्य चयन के बारे में बताता है. संगठन, साझेदारी व संबंधों के बारे में बताता है।Lucky No 6Lucky color white / pinkयह दर्शाता है कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा और ध्यान केन्द्रित करना है, एकाचरित होकर आगे बढ़िये आप लक्ष्य के करीब हैं। व्यक्ति को इस समय बहुत सी कठिनाईयों से होकर गुजरना पड़ सकता है जैसे बहुत कठिन राहें आ सकती है, कभी जिन्दगी में कुछ भी ना दिखाई देने की स्थिति आ सकती है या बहुत ही दर्द भरे अनुभव जीवन में हो सकते हैं., लेकिन व्यक्ति को अपनी आशाएँ खोनी नहीं चाहिए क्योकि ये कठिन राहें किसी उद्देश्य या प्रयोजन को लेकर व्यक्ति में शक्ति का संचार करती हैं। किसी व्यक्ति के समक्ष यह कार्ड आता है तब इसका अर्थ है कि किसी बात का नियंत्रण अभी कठिन है, जिसकी गवाही यह कार्ड दे रहा है. यह कठिन नियंत्रण क्रूरतापूर्ण नहीं हैं लेकिन दृढ़ और प्रत्यक्ष रुप में है. यह कार्ड मजबूत इच्छाशक्ति और अत्यधिक आत्मविश्वास का समर्थन करता है. व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण अथवा व्यक्ति का वातावरण पर नियंत्रण. यह कार्ड व्यक्ति की विजय का भी प्रतिनिधित्व करता है।Lucky No 7Lucky color grey / blueये दर्शाता है कि अज्ञानता, माया कुछ छुपा है आपसे अभी और अंधकार है अभी, आपको अपने अन्तरमन में झांकने की जरूरत है तभी आप इससे निकल पायेंगे। द डेविल टैरो कार्ड , सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति को कैरियर बदलने मे मुश्किल आती है, ऐसे मामले मे वह थका हुआ और प्रभुत्व वाला होगा। इस तरह के व्यक्ति अपने कार्य और कैरियर के विषय में आसक्त होते हैं। डेविल(शैतान) टैरो कार्ड को विनाश, हिंसा, कार्य मे अधिक प्रयास, शक्ति और विपत्ति से संबंधित किया गया है यह प्रारब्ध का प्रतीक है, लेकिन यहां कठोर मनुष्य जो दुनिया में कोई समानता नही है। अन्य चीजों में द डेविल टैरो कार्ड अन्याय, आवेग, गुप्त योजना, कड़ी मेहनत, कठोरता, असंतोष, प्रलोभन और सहनशक्ति से संबंधित होता है।Lucky color blackLucky No 4ये दर्शाता है कि आपका विवेक आपको सही दिशा में जा रहा है, एक परिवर्तन की ओर आप अग्रसार हैं, और श्रष्टी या यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगा, दैव्य कृपा होगी आप पर कार्य में सफलता की ओर अग्रसर हैं आप। यह आपके भीतर की विशाल व विस्तारित क्षमता को भी याद कराती है और साथ ही आपके भीतर छिपी असीमित संभावनाओं के बारे में भी याद कराने की कोशिश करती है. यह कार्ड समय की प्रतीक्षा करने तथा अनुमति देने का प्रतिनिधित्व करता है।Lucky color : whiteLucky No 2ये दर्शाता है शांति, धीरे-धीरे समस्या का कम होना, आपको धैर्य से काम लेना होगा। यह कार्ड बलों का संयोग, अनुभूति, कोई भी प्रकिया जो अच्छे या बुरे के लिये की गयी है, के साथ संबंध को दर्शाता है। जब यह मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में यह कार्ड संतुलन और अनुरुपता का संकेत देता है। “द टेम्पेरन्स टैरो कार्ड बारीकी से घरेलू अर्थव्यवस्था, धैर्य, मितव्ययिता, प्रबंधन और आवास के साथ संबंधित है। इसके बाद में यह केवल इस भौतिक दुनिया के लिए सीमित नहीं है, बल्कि अस्तित्व के अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित है।Lucky color : greenLucky No : 14ये दर्शाता है कि आपको अचानक से एक समाचार मिलेगा जो आपके लिये अचम्भा होगा शुभ समाचार की अपेक्षा न करें। टॉवर टैरो कार्ड भविष्य को दर्शाता है कि यह दृश्य जल्द ही बदल जाएगा । शायद वह लोग पहले से ही ऐसी घटना के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें इस परिवर्तन का सामना करने के लिए वह सहायता करता है। टॉवर टैरो कार्ड पुनः स्थापना की प्रकृति एवं ताकत को दर्शाता है, यह कार्ड संकट, गरीबी, अभाव, आवश्यकता, दारिद्रय, तबाही, दुर्भाग्य, विपत्ति, दर्द, पीड़ा, उदासी, मुसीबत, दंड, पुनुरुथान, अपमान, कठोरता और कर्कशता से संबंधित होता है। यह संकेत देता है कि इसमे सभी पहलुओं को लघु रुप में दर्शाया गया है जो कि व्यर्थ है, क्योंकि इसका अर्थ गहराई में देखा जाए तो यह भी व्यवस्था के अंत को दर्शा सकता है, यह कार्ड बौद्धिक पक्ष पर भी विनाश का प्रतीक है।Lucky color : grey / brownLucky No 7