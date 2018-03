जीत के बाद बोले तेजस्वी- लालू एक विचारधारा का नाम, इस जीत के बाद और तेज होगी CBI-ED की कार्रवाई 

Jo log kehte the ki Lalu ji khatam ho gaye hain aaj hum unko keh sakte hain ki Lalu ji ek vichaar dhara ka naam hai. Bihar ki janta ko iss jeet ke liye dhanyawaad deta hun aur saath hi Manjhi ji ko bhi dhanyawaad deta hun: Tejashwi Yadav on #Biharbypolls results pic.twitter.com/fRPIxzIClh