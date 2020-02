आप की आंधी में भी इन्हें नहीं पसंद केजरीवाल, 43 हजार लोगों ने दबाया नोटा का बटन

स्वयं अरविंद केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली से 395 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना है, तो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र पटपड़ गंज से भी 529 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना है।



गौर करने वाली बात है कि दिल्ली की हर सीट पर नोटा को वोट मिले हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1602 वोट नोटा पर पड़े हैं। इसके आलावा बुराड़ी में 1206, किरारी में 1071, विकासपुरी में 1034 और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में नोटा को 1002 वोट मिले हैं। नोटा को सबसे कम वोट माटीयामहल (216 वोट) में मिले हैं।



सभी चुनाव क्षेत्रों में नोटा को कुल मिलाकर 43,108 वोट मिले हैं।



सभी विधानसभा क्षेत्रों में नोटा (NOTA- None Of The Above) को मिले वोटों पर एक नजर-

नरेला- 753 वोट

बुरारी- 1206 वोट

तिमारपुर- 508 वोट

आदर्शनगर- 419 वोट

बादली- 608 वोट

रिठाला- 824 वोट

बवाना (सुरक्षित)- 1046 वोट

मुंडका- 903 वोट

किराड़ी- 1071 वोट

सुल्तानपुर माजरा (सुरक्षित)- 460 वोट

नांगलोई जाट- 862 वोट

मंगोलपुरी (सुरक्षित)- 657 वोट

रोहिणी- 782 वोट

शालीमार बाग- 735 वोट

शकूर बस्ती- 641 वोट

त्रिनगर- 516 वोट

वजीरपुर- 477 वोट

मॉडल टाउन- 841 वोट

सदर बाजार- 408 वोट

चांदनी चौक- 263 वोट

मटियामहल- 216 वोट

बल्लीमारान- 340 वोट

करोलबाग (सुरक्षित)- 447 वोट

पटेल नगर (सुरक्षित)- 767 वोट

मोतीनगर- 569 वोट

मादीपुर (सुरक्षित)- 517 वोट

राजौरी गार्डन- 694 वोट

हरिनगर- 592 वोट

तिलकनगर- 522 वोट

जनकपुरी- 691 वोट

विकासपुरी- 1034 वोट

उत्तमनगर- 838 वोट

द्वारका- 578 वोट

मटियाला- 1602 वोट

नजफगढ़- 736 वोट

बिजवासन- 448 वोट

पालम- 848 वोट

दिल्ली कैंट- 280 वोट

राजिंदर नगर- 467 वोट

नई दिल्ली- 395 वोट

जंगपुरा- 419 वोट

कस्तूरबा नगर- 463 वोट

मालवीय नगर- 549 वोट

आरके पुरम- 527 वोट

महरौली- 593 वोट

छतरपुर- 709 वोट

देवली (सुरक्षित)- 703 वोट

अम्बेडकरनगर (सुरक्षित)- 496 वोट

संगम विहार- 872 वोट

ग्रेटर कैलाश- 586 वोट

कालकाजी- 551 वोट

तुगलकाबाद एक्सटेंशन- 384 वोट

बदरपुर- 750 वोट

ओखला- 637 वोट

त्रिलोकपुरी (सुरक्षित)- 590 वोट

कोंडली (सुरक्षित)- 557 वोट

पटपड़गंज- 529 वोट

लक्ष्मीनगर- 550 वोट

विश्वासनगर- 854 वोट

कृष्णानगर- 532 वोट

गांधीनगर- 326 वोट

शहादरा- 411 वोट

सीमापुरी (सुरक्षित)- 1002 वोट

रोहतासनगर- 513 वोट

सीलमपुर- 311 वोट

घोंडा- 512 वोट

बाबरपुर- 330 वोट

गोकलपुर (सुरक्षित)- 456 वोट

मुस्तफाबाद- 462 वोट

करावलनगर- 373 वोट