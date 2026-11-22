उमरिया: कटाई-मिंजाई के बीच बेमौसम बारिश ने बढ़ाई अन्नदाताओं की मुश्किलें, खेतों में भीगी किसानों की 'कमाई'
जिले में ठंडी हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश ने धान उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी और कटाई के बाद खुले में रखी फसल के भीगने से गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है। किसानों ने नुकसान के सर्वे और राहत की उम्मीद जताई है।
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सालभर खेतों में पसीना बहाने के बाद जिस वक्त किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद थी, ठीक उसी समय मौसम की बेरुखी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। शनिवार को जिले में ठंडी हवाओं के साथ हुई रुक-रुककर बेमौसम बारिश ने धान उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ा दी। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल से लेकर कटाई के बाद खुले आसमान के नीचे रखी उपज तक पर बारिश का खतरा मंडराने लगा है। किसानों को डर है कि यदि मौसम का मिजाज इसी तरह बिगड़ा रहा तो उनकी महीनों की मेहनत और खेती में लगाई गई पूंजी पर पानी फिर सकता है।
इस समय जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई और मिंजाई का काम अंतिम दौर में है। कुछ किसानों ने फसल काटकर खेतों में ही रखी है, तो कई जगह धान की मिंजाई नहीं हो पाई है। वहीं अनेक खेतों में फसल अभी खड़ी हुई है। ऐसे में अचानक हुई बारिश ने पूरी कृषि व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। खुले में रखी धान के भीगने से दानों में नमी बढ़ने, रंग बदलने और गुणवत्ता खराब होने की आशंका बनी हुई है। इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले बाजार भाव पर पड़ सकता है।
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मेहनत के साथ पूंजी डूबने का भी डर
किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता उनकी लागत को लेकर है। खेती के पूरे सीजन में खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई और मजदूरी पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। कई किसान साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेकर फसल तैयार करते हैं। ऐसे में यदि कटाई के समय बारिश से उपज खराब होती है तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ फसल बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ कर्ज चुकाने और परिवार की सालभर की जरूरतें पूरी करने की चिंता।
मंडी में भी बढ़ सकती है परेशानी
बारिश से भीगी धान को सुखाने और सुरक्षित रखने में किसानों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। यदि उपज में नमी अधिक रही तो खरीदी केंद्रों पर गुणवत्ता संबंधी मानकों के कारण किसानों को परेशानी हो सकती है। वहीं बाजार में भी खराब गुणवत्ता वाली धान का उचित मूल्य मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में किसानों को उत्पादन के नुकसान के साथ-साथ बिक्री के दौरान भी आर्थिक झटका लगने की आशंका है।
प्रशासन से सर्वे और राहत की मांग
बेमौसम बारिश के बाद अब किसानों की निगाहें मौसम के अगले रुख पर टिकी हैं। किसानों की चिंता को देखते हुए प्रशासन और कृषि विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जाए और किसानों को भीगी धान को सुरक्षित रखने, सुखाने तथा भंडारण के लिए तत्काल तकनीकी सलाह दी जाए। जहां बारिश से नुकसान हुआ है, वहां निष्पक्ष सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराई जाए।
किसानों के लिए धान केवल खेतों में खड़ी फसल नहीं, बल्कि उनके परिवार की आजीविका, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज की अदायगी और अगले कृषि सीजन की तैयारी का आधार है। ऐसे में कटाई-मिंजाई के ऐन वक्त पर बदला मौसम अन्नदाताओं के लिए किसी बड़ी आफत से कम नहीं है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग किसानों की इस परेशानी को कितनी गंभीरता से लेते हैं।