सालभर खेतों में पसीना बहाने के बाद जिस वक्त किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद थी, ठीक उसी समय मौसम की बेरुखी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। शनिवार को जिले में ठंडी हवाओं के साथ हुई रुक-रुककर बेमौसम बारिश ने धान उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ा दी। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल से लेकर कटाई के बाद खुले आसमान के नीचे रखी उपज तक पर बारिश का खतरा मंडराने लगा है। किसानों को डर है कि यदि मौसम का मिजाज इसी तरह बिगड़ा रहा तो उनकी महीनों की मेहनत और खेती में लगाई गई पूंजी पर पानी फिर सकता है।

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