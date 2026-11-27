उमरिया: बोलेरो की टक्कर से बाइक बनी आग का गोला, दो युवक गंभीर घायल; चालक ने कूदकर बचाई जान
उमरिया जिले के घुंघुटी थाना क्षेत्र में मदारी ढाबा के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सड़क पर घिसटते हुए आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। चालक ने कूदकर जान बचाई, जबकि दोनों युवक गंभीर घायल हुए।
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जिले के घुंघुटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारी ढाबा के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई और इसी दौरान उसमें आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग की लपटों से घिर गई और कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे के दौरान बाइक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, हादसे में घायल युवकों की पहचान सतेंद्र सिंह पिता राममिलन सिंह उम्र 23 वर्ष तथा चंद्रिका सिंह पिता दल सिंह उम्र 19 वर्ष, दोनों निवासी लामरो, मझगवां के रूप में हुई है। दोनों युवक बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान मदारी ढाबा के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अचानक हुई इस भिड़ंत से दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
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टक्कर के बाद सड़क पर घिसटती रही बाइक, फिर लगी आग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बोलेरो की टक्कर के बाद बाइक सड़क पर काफी दूर तक घिसटती रही। घर्षण और दुर्घटना के दौरान बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर आग की लपटों से घिरी बाइक को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में बाइक जलकर पूरी तरह खाक हो गई।
जान बचाने के लिए बाइक से कूदा चालक
हादसे का सबसे भयावह पहलू यह रहा कि बाइक के सड़क पर घिसटने और आग पकड़ने के दौरान चालक को अपनी जान बचाने के लिए बाइक से कूदना पड़ा। गनीमत रही कि वह समय रहते बाइक से अलग हो गया, अन्यथा हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। हालांकि, दुर्घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं।
बोलेरो की रफ्तार पर उठे सवाल
मदारी ढाबा के पास हुई इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को उजागर कर दिया है। आखिर किस तरह बोलेरो की टक्कर से बाइक आग का गोला बन गई और दो युवकों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस की जांच और दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का सामने आना बाकी है।