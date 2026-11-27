जिले के घुंघुटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारी ढाबा के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई और इसी दौरान उसमें आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग की लपटों से घिर गई और कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे के दौरान बाइक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

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