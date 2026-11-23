जंगली जानवरों से फसल बचाने की कोशिश में खेतों की बाड़ियों में फैलाया जा रहा बिजली का करंट अब इंसानों और बेजुबान जानवरों के लिए मौत का जाल बनता जा रहा है। खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए इसी खतरनाक इंतजाम ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियां छीन लीं। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भरौला में खेत में प्रवाहित विद्युत करंट की चपेट में आने से 50 वर्षीय रामफल यादव की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गाय सहित अन्य पालतू मवेशियों की भी करंट से मौत होने की खबर सामने आई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।

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