नागदा और खाचरौद क्षेत्र के करीब ढाई लाख लोगों के सामने आने वाले दिनों में पानी का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले नायन बांध (क्रमांक 1 और 2) में अब कुल 236.44 एमसीएफटी पानी ही बचा है। जिस रफ्तार से रोजाना पानी निकाला जा रहा है, यदि समय रहते वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए, तो यह पानी महज 47 दिनों में खत्म हो जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन



पानी की कमी के साथ जहर घुलने का भी खतरा

एक तरफ पानी कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ चंबल नदी का पानी प्रदूषित होने से लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में चामुंडा माता मंदिर के पास नदी का पानी लाल होने और बड़ी संख्या में मछलियां मरने की घटना सामने आई है। आशंका है कि बाहरी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र) और मेघनगर से टैंकरों के जरिए केमिकल वेस्ट लाकर नागदा के नालों और जमीन में खपाया जा रहा है, जो अंततः नदी में मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही किनारे से मरी हुई मछलियां गायब हो गईं, जिससे मामले को दबाने की आशंका भी गहरा गई है।

पेयजल को पहली प्राथमिकता- उद्योगों को दिए जाने वाले पानी की समीक्षा कर आम जनता के पीने के पानी को पहले सुरक्षित किया जाए। उद्योगों को ट्रीट किए हुए पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए पाबंद किया जाए।

बंद बांधों से पानी छोड़ने की व्यवस्था- प्रशासन तत्काल तकनीकी परीक्षण कर पिपलोदा, अमलावदा, जलवाल और टकरावदा जलाशयों का पानी सप्लाई सिस्टम से जोड़ने की तैयारी करे।

प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई- चंबल नदी के पानी की लैब जांच करवाई जाए और अवैध रूप से केमिकल फेंकने वाले टैंकर माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो।