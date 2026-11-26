उत्तर प्रदेश की बिरहा गायिका रुचि यादव के एक वायरल वीडियो को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में भारी आक्रोश फैल गया है। वीडियो में भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रति कथित रूप से की गई आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियों के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और पुजारी महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है। समाज और संतों ने सरकार से देवी-देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त ईशनिंदा कानून बनाने और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

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