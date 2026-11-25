आमतौर पर शाही सवारी और तेज रफ्तार के लिए पहचाने जाने वाले घोड़े की कीमत हमेशा ज्यादा मानी जाती है, लेकिन धर्मनगरी उज्जैन के पारंपरिक पशुधन मेले में इस बार नजारा बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। नगर निगम द्वारा आयोजित इस अनूठे मेले में गधे ने बोली के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए न केवल खच्चर, बल्कि घोड़े को भी पीछे छोड़ दिया। मेले में जहां एक घोड़ा 17 हजार रुपये में बिका, वहीं एक गधे के लिए खरीदार ने 26 हजार रुपये तक की मोटी रकम चुका दी। मेले के समापन अवसर पर पशुओं की खरीदी-बिक्री के ये अनोखे सौदे पूरे शहर में चर्चा का विषय बने रहे।

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