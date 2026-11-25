दर्द, पट्टी बंधा जख्मी पैर और चलने में तकलीफ पर 13 साल की नन्ही वायलिन वादिका गंगा शशिधरन के भीतर संगीत का जुनून इन सबसे कहीं ज्यादा भारी पड़ा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के मंच पर मंगलवार शाम गंगा ने जब अपनी वायलिन की कमान संभाली, तो उनके सुरों ने हर किसी को थाम लिया। पद्मभूषण पं. सूर्यनारायण व्यास संकुल में जुटे श्रोताओं ने न सिर्फ उनकी साधना को सुना, बल्कि चोट को मात देते उनके हौसले को भी दिल से सराहा।

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