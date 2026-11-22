धर्मनगरी उज्जैन में 22 नवंबर की रात आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। रात 11 बजे भगवान महाकालेश्वर (हर) नगर भ्रमण करते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान श्रीकृष्ण (हरि) से उनका मिलन होगा। हरिहर मिलन की इस परंपरा के अगले दिन यानी 23 नवंबर को भगवान महाकाल की कार्तिक-अगहन मास की दूसरी सवारी भी निकाली जाएगी। लगातार दो बड़े धार्मिक आयोजनों के चलते जिला प्रशासन और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सामने व्यवस्थाएं संभालने की चुनौती रहेगी।

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